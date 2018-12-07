THY- Euroleague
0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 801 milyar lira oldu

07 Aralık 2018 Cuma 19:04
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 801 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 PDPD/DD
Koç Holding38.292.060.5551,18
Garanti Bankası33.474.000.0000,72
Tüpraş32.178.867.2004,33
Aselsan30.301.200.0003,23
Akbank27.560.000.0000,64
Ereğli Demir Çelik27.405.000.0000,90
Turkcell27.148.000.0001,83
Bim Mağazalar25.456.860.0008,04
Enka İnşaat22.750.000.0000,63
Türk Hava Yolları22.342.200.0000,61
İş Bankası (C)18.494.876.7000,40
Ford Otosan18.089.410.5005,29
İskenderun Demir Çelik17.632.000.0001,06
Sabancı Holding15.445.857.7580,54
Yapı ve Kredi Bank.13.937.634.6190,35
Türk Telekom13.510.000.0002,45
Anadolu Efes12.493.421.0490,90
Şişe Cam11.992.500.0000,91
Arçelik10.453.515.3311,17
Vakıflar Bankası9.800.000.0000,37


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:04
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yumurtaya dair bilinmeyenler
    1. Yumurtaya dair bilinmeyenler
    2. KPDK Toplantısı
    3. CDU seçimini yaptı! Merkel'in halefi..
    4. Hollanda'da Müslümanlara terör..
    5. Hava Harp Okulunda FETÖ elebaşına..
    6. Taşınırken bunlara dikkat edin
    7. Almanya'da Merkel'in halefi Annegret..
    8. Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı
    9. Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın..
    10. Köpeğini öldürenlere video ile mesaj..
    11. Astımda alerjik nezle risk
    12. Yerli ve milli imkanlarla üretildi!..
    13. MEB'den okuldan uzaklaştırma cezası..
    14. TBMM Başkanı Yıldırım İranlı mevkidaşı..
    15. Judo: Avrupa Kulüpler Şampiyonası..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    18. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    19. Borsada işlem hacmi sıralaması
    20. Ahmet Davutoğlu "Teröristler" dedi ve..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"