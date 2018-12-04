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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

04 Aralık 2018 Salı 13:23
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 797 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 BIST 100PDPD/DD
Koç Holding39.103.547.9311,21
Garanti Bankası34.566.000.0000,74
Tüpraş32.203.909.1204,33
Aselsan30.210.000.0003,22
Akbank30.120.000.0000,70
Ereğli Demir Çelik28.280.000.0000,93
Turkcell27.676.000.0001,87
Bim Mağazalar25.168.440.0007,95
Enka İnşaat23.250.000.0000,64
Türk Hava Yolları22.714.800.0000,62
İş Bankası (C)19.169.872.2000,41
Ford Otosan18.510.502.5005,41
İskenderun Demir Çelik18.154.000.0001,09
Sabancı Holding16.710.908.1950,58
Yapı ve Kredi Bank.14.275.516.6700,35
Türk Telekom14.105.000.0002,55
Anadolu Efes12.457.894.7340,90
Şişe Cam11.542.500.0000,88
Arçelik10.690.020.2031,19
Vakıflar Bankası10.125.000.0000,38


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:23
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