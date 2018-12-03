THY- Euroleague
0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 794 milyar lira oldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:49
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 BIST 100PDPD/DD
Koç Holding38.545.650.3601,19
Garanti Bankası34.356.000.0000,74
Tüpraş31.803.238.4004,28
Akbank30.280.000.0000,70
ASELSAN30.004.800.0003,20
Ereğli Demir Çelik28.455.000.0000,94
Turkcell28.138.000.0001,90
Bim Mağazalar24.940.740.0007,87
Enka İnşaat22.950.000.0000,63
Türk Hava Yolları22.494.000.0000,61
İş Bankası (C)19.079.872.8000,41
Ford Otosan18.457.866.0005,40
İskenderun Demir Çelik18.241.000.0001,10
Sabancı Holding16.568.079.9200,58
Yapı ve Kredi Bank.14.191.046.1570,35
Türk Telekom14.105.000.0002,55
Anadolu Efes12.256.578.9440,89
Şişe Cam11.227.500.0000,85
Arçelik10.473.787.1781,17
Vakıflar Bankası10.075.000.0000,38


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:49
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de kayalıklardan düşen iki İranlının kurtarılması
    1. Denizli'de kayalıklardan düşen iki..
    2. Beşiktaş'tan Caner Erkin açıklaması
    3. Kastamonu'da 3 katlı ahşap ev kül oldu
    4. Başkentte doğalgaz patlaması
    5. EÇADEM yeni binasına taşındı
    6. LPG tankının içinden 36 kilo eroin çıktı
    7. Erik ağacı, Aralık ayında meyve verdi
    8. FETÖ'nün Türk Telekom yapılanması..
    9. Ankara'da patlama! Yaralılar var
    10. Karaköy'de korkutan yangın!
    11. Türk Kızılayından Irak'taki Ezidi..
    12. Yol verme tartışması kanlı bitti! 1 ölü
    13. Yılancık hastalığını biliyor musunuz?
    14. Hakkari'de ihale operasyonu!
    15. Hatay'da 'Hanuka Bayramı' kutlandı
    16. FETÖ sanığı eski öğretmenlerin..
    17. Numan Kurtulmuş kimi kastetti?
    18. Cihaner yeniden CHP yönetimine girdi
    19. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
    20. Makete bakıp ev satın almanın kuralları
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi