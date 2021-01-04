Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 926 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.558.166.816
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|52.220.000.000
|1,30
|Bim Mağazalar
|46.875.840.000
|8,72
|Ford Otosan
|44.319.933.000
|9,29
|Garanti Bankası
|43.806.000.000
|0,72
|ASELSAN
|41.906.400.000
|2,60
|Enka İnşaat
|41.888.000.000
|0,85
|Akbank
|36.816.000.000
|0,62
|Turkcell
|35.948.000.000
|1,77
|İş Bankası (C)
|31.769.788.200
|0,49
|Türk Telekom
|30.345.000.000
|2,83
|İskenderun Demir Çelik
|29.261.000.000
|1,34
|Gübre Fabrikaları
|27.772.100.000
|48,91
|Tüpraş
|27.496.028.160
|2,85
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.439.270.519
|0,57
|Sabancı Holding
|23.852.321.953
|0,66
|Şişe Cam
|22.575.887.594
|1,03
|Arçelik
|20.623.224.817
|1,62
|Vakıflar Bankası
|18.551.706.827
|0,42
|Türk Hava Yolları
|17.843.400.000
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)