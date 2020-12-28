Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 880 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.641.884.059
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|49.945.000.000
|1,24
|Bim Mağazalar
|44.689.920.000
|8,31
|Ford Otosan
|43.407.567.000
|9,09
|Garanti Bankası
|41.622.000.000
|0,69
|Enka İnşaat
|41.272.000.000
|0,84
|ASELSAN
|41.131.200.000
|2,55
|Turkcell
|35.420.000.000
|1,75
|Akbank
|34.008.000.000
|0,58
|İş Bankası (C)
|30.689.795.400
|0,47
|Türk Telekom
|29.470.000.000
|2,75
|İskenderun Demir Çelik
|29.087.000.000
|1,33
|Tüpraş
|26.920.064.000
|2,79
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.510.094.878
|0,55
|Şişe Cam
|22.361.462.610
|1,02
|Gübre Fabrikaları
|22.227.700.000
|39,15
|Sabancı Holding
|21.791.513.983
|0,60
|Arçelik
|20.825.943.278
|1,64
|Vakıflar Bankası
|18.043.975.904
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.512.200.000
|0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)