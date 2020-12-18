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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:44:50 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 851 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.616.525.0781,16
Ereğli Demir Çelik49.245.000.0001,22
Ford Otosan43.758.477.0009,17
Bim Mağazalar42.989.760.0008,00
Enka İnşaat41.160.000.0000,84
Garanti Bankası41.118.000.0000,68
ASELSAN40.857.600.0002,53
Turkcell35.706.000.0001,76
Akbank33.644.000.0000,57
İş Bankası (C)30.419.797.2000,47
Türk Telekom29.190.000.0002,72
İskenderun Demir Çelik27.579.000.0001,26
Tüpraş26.819.896.3202,78
Yapı ve Kredi Bankası26.016.917.9550,56
Şişe Cam21.993.876.9231,01
Sabancı Holding21.424.241.2760,59
Arçelik19.920.467.4831,57
Türk Hava Yolları18.202.200.0000,41
Vakıflar Bankası18.122.088.3530,41
Coca Cola İçecek15.987.203.6491,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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