Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 841 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.489.730.176
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|50.190.000.000
|1,25
|Ford Otosan
|43.302.294.000
|9,07
|Bim Mağazalar
|42.564.720.000
|7,92
|Garanti Bankası
|40.824.000.000
|0,68
|ASELSAN
|40.766.400.000
|2,53
|Enka İnşaat
|40.208.000.000
|0,82
|Turkcell
|34.848.000.000
|1,72
|Akbank
|33.020.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.194.798.700
|0,47
|Türk Telekom
|28.455.000.000
|2,65
|İskenderun Demir Çelik
|27.840.000.000
|1,27
|Tüpraş
|27.245.608.960
|2,82
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.847.976.929
|0,55
|Şişe Cam
|21.840.716.220
|1,00
|Sabancı Holding
|21.526.261.472
|0,59
|Arçelik
|20.434.020.919
|1,61
|Vakıflar Bankası
|17.887.751.004
|0,40
|Türk Hava Yolları
|17.512.200.000
|0,40
|Tofaş Oto Fabrikası
|16.230.000.000
|4,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)