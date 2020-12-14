Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 849 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|50.120.000.000
|1,25
|Koç Holding
|49.018.909.306
|1,12
|Ford Otosan
|43.547.931.000
|9,12
|Bim Mağazalar
|42.382.560.000
|7,88
|Enka İnşaat
|40.880.000.000
|0,83
|Garanti Bankası
|40.824.000.000
|0,68
|ASELSAN
|40.264.800.000
|2,49
|Turkcell
|34.100.000.000
|1,68
|Akbank
|33.384.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.149.799.000
|0,47
|Türk Telekom
|28.035.000.000
|2,61
|İskenderun Demir Çelik
|27.898.000.000
|1,27
|Tüpraş
|26.469.309.440
|2,74
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.101.388.468
|0,56
|Şişe Cam
|22.545.255.453
|1,03
|Sabancı Holding
|21.628.281.669
|0,59
|Arçelik
|21.474.642.355
|1,69
|Vakıflar Bankası
|18.083.032.129
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.512.200.000
|0,40
|Sasa Polyester
|16.550.200.000
|6,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)