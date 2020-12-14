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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:29:08 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 849 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik50.120.000.0001,25
Koç Holding49.018.909.3061,12
Ford Otosan43.547.931.0009,12
Bim Mağazalar42.382.560.0007,88
Enka İnşaat40.880.000.0000,83
Garanti Bankası40.824.000.0000,68
ASELSAN40.264.800.0002,49
Turkcell34.100.000.0001,68
Akbank33.384.000.0000,57
İş Bankası (C)30.149.799.0000,47
Türk Telekom28.035.000.0002,61
İskenderun Demir Çelik27.898.000.0001,27
Tüpraş26.469.309.4402,74
Yapı ve Kredi Bankası26.101.388.4680,56
Şişe Cam22.545.255.4531,03
Sabancı Holding21.628.281.6690,59
Arçelik21.474.642.3551,69
Vakıflar Bankası18.083.032.1290,41
Türk Hava Yolları17.512.200.0000,40
Sasa Polyester16.550.200.0006,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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