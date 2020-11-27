  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:59:31 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 869 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.370.575.5741,09
Bim Mağazalar42.412.920.0007,89
Ford Otosan42.003.927.0008,80
Ereğli Demir Çelik41.335.000.0001,03
ASELSAN41.245.200.0002,55
Enka İnşaat39.480.000.0000,80
Garanti Bankası38.556.000.0000,64
Turkcell34.584.000.0001,70
Akbank33.176.000.0000,56
İş Bankası (C)30.599.796.0000,47
Türk Telekom26.845.000.0002,50
Yapı ve Kredi Bankası25.256.683.3390,54
İskenderun Demir Çelik24.853.000.0001,14
Tüpraş23.576.967.6802,44
Şişe Cam21.074.912.7060,97
Sabancı Holding20.383.635.2710,56
Arçelik19.339.341.2271,52
Vakıflar Bankası18.590.763.0520,42
Gübre Fabrikaları17.434.800.00030,71
Türk Hava Yolları16.463.400.0000,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Gündem

"Yunan adaları Türkleşecek" deyip açıkladı: Böyle giderse sonumuz Ermeniler gibi olacak

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, çok yakın bir zamanda Yunan adalarının Türk..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay