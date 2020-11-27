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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:34:08 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 899 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.384.934.7941,11
Ford Otosan43.337.385.0009,08
Bim Mağazalar42.625.440.0007,93
Ereğli Demir Çelik41.615.000.0001,03
ASELSAN41.587.200.0002,58
Enka İnşaat39.760.000.0000,81
Garanti Bankası39.648.000.0000,66
Turkcell34.716.000.0001,71
Akbank33.696.000.0000,57
İş Bankası (C)30.869.794.2000,48
Türk Telekom27.475.000.0002,56
Yapı ve Kredi Bankası26.101.388.4680,56
İskenderun Demir Çelik25.085.000.0001,15
Tüpraş23.714.698.2402,45
Şişe Cam21.442.498.3930,98
Sabancı Holding20.914.140.2930,57
Arçelik19.569.088.8171,54
Vakıflar Bankası18.864.156.6270,43
Gübre Fabrikaları16.967.200.00029,88
Türk Hava Yolları16.698.000.0000,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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