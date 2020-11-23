Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 809 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.171.063.190
|1,13
|Bim Mağazalar
|42.443.280.000
|7,90
|ASELSAN
|42.362.400.000
|2,62
|Ford Otosan
|41.828.472.000
|8,76
|Enka İnşaat
|40.600.000.000
|0,83
|Ereğli Demir Çelik
|40.215.000.000
|1,00
|Garanti Bankası
|39.102.000.000
|0,65
|Turkcell
|35.420.000.000
|1,75
|Akbank
|33.384.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.104.799.300
|0,46
|Türk Telekom
|28.490.000.000
|2,66
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.763.506.416
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|24.157.000.000
|1,10
|Tüpraş
|22.525.207.040
|2,33
|Şişe Cam
|21.993.876.923
|1,01
|Sabancı Holding
|21.709.897.826
|0,60
|Arçelik
|20.082.642.253
|1,58
|Vakıflar Bankası
|18.746.987.952
|0,42
|Gübre Fabrikaları
|16.783.500.000
|29,56
|Türk Hava Yolları
|16.518.600.000
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)