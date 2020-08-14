Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 480 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.287.720.000
|8,61
|Aselsan
|39.580.800.000
|2,75
|Koç Holding
|37.632.727.062
|0,92
|Enka İnşaat
|36.568.000.000
|0,83
|Turkcell
|32.648.000.000
|1,67
|Ford Otosan
|30.458.988.000
|7,34
|Ereğli Demir Çelik
|30.065.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|28.728.000.000
|0,49
|Akbank
|25.792.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.745.000.000
|2,31
|İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,35
|Tüpraş
|19.833.200.640
|1,96
|İskenderun Demir Çelik
|19.749.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.569.866.671
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.442.670.683
|0,38
|Sabancı Holding
|16.262.019.330
|0,47
|Türk Hava Yolları
|15.249.000.000
|0,37
|Arçelik
|14.730.874.869
|1,37
|Şişe Cam
|13.252.500.000
|0,87
|T. Halk Bankası
|12.492.569.930
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)