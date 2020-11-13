Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 719 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.750.960.281
|1,09
|ASELSAN
|42.020.400.000
|2,60
|Bim Mağazalar
|41.775.360.000
|7,77
|Enka İnşaat
|41.216.000.000
|0,84
|Ford Otosan
|40.109.013.000
|8,40
|Ereğli Demir Çelik
|38.710.000.000
|0,96
|Garanti Bankası
|36.834.000.000
|0,61
|Turkcell
|35.332.000.000
|1,74
|Akbank
|32.604.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|30.959.793.600
|0,48
|Türk Telekom
|28.000.000.000
|2,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.651.743.595
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|22.968.000.000
|1,05
|Tüpraş
|22.500.165.120
|2,33
|Sabancı Holding
|21.811.918.022
|0,60
|Şişe Cam
|20.921.752.004
|0,96
|Arçelik
|18.798.758.663
|1,48
|Vakıflar Bankası
|18.434.538.153
|0,42
|Türk Hava Yolları
|16.063.200.000
|0,37
|Coca Cola İçecek
|14.422.823.339
|1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)