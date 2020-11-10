Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|42.577.728.260
|0,98
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|7,79
|Enka İnşaat
|41.608.000.000
|0,85
|Ford Otosan
|41.161.743.000
|8,62
|ASELSAN
|41.108.400.000
|2,55
|Ereğli Demir Çelik
|40.495.000.000
|1,01
|Turkcell
|33.836.000.000
|1,67
|Garanti Bankası
|32.592.000.000
|0,54
|Akbank
|29.432.000.000
|0,50
|İş Bankası (C)
|27.809.814.600
|0,43
|Türk Telekom
|24.710.000.000
|2,30
|İskenderun Demir Çelik
|23.664.000.000
|1,08
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.539.980.774
|0,46
|Tüpraş
|21.110.338.560
|2,18
|Şişe Cam
|20.646.062.739
|0,95
|Sabancı Holding
|19.302.221.187
|0,53
|Arçelik
|18.852.816.920
|1,48
|Vakıflar Bankası
|16.989.457.831
|0,38
|Türk Hava Yolları
|15.870.000.000
|0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.810.000.000
|3,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)