Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 579 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.986.000.000
|8,12
|Enka İnşaat
|40.208.000.000
|0,92
|ASELSAN
|38.440.800.000
|2,38
|Koç Holding
|35.477.213.720
|0,87
|Ford Otosan
|35.406.819.000
|7,42
|Ereğli Demir Çelik
|32.445.000.000
|0,81
|Turkcell
|32.054.000.000
|1,64
|Garanti Bankası
|27.888.000.000
|0,46
|Akbank
|24.908.000.000
|0,42
|İş Bankası (C)
|22.904.847.300
|0,36
|Türk Telekom
|22.610.000.000
|2,11
|İskenderun Demir Çelik
|21.141.000.000
|0,97
|Şişe Cam
|19.022.559.289
|0,87
|Tüpraş
|18.618.667.520
|1,84
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,38
|Arçelik
|17.528.389.638
|1,38
|Sabancı Holding
|16.180.403.173
|0,47
|Vakıflar Bankası
|14.841.365.462
|0,34
|Sasa Polyester
|12.914.800.000
|4,66
|Tofaş Oto Fabrikası
|12.620.000.000
|3,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)