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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:34:07 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 579 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 40.986.000.000 8,12
Enka İnşaat 40.208.000.000 0,92
ASELSAN 38.440.800.000 2,38
Koç Holding 35.477.213.720 0,87
Ford Otosan 35.406.819.000 7,42
Ereğli Demir Çelik 32.445.000.000 0,81
Turkcell 32.054.000.000 1,64
Garanti Bankası 27.888.000.000 0,46
Akbank 24.908.000.000 0,42
İş Bankası (C) 22.904.847.300 0,36
Türk Telekom 22.610.000.000 2,11
İskenderun Demir Çelik 21.141.000.000 0,97
Şişe Cam 19.022.559.289 0,87
Tüpraş 18.618.667.520 1,84
Yapı ve Kredi Bankası 17.823.278.209 0,38
Arçelik 17.528.389.638 1,38
Sabancı Holding 16.180.403.173 0,47
Vakıflar Bankası 14.841.365.462 0,34
Sasa Polyester 12.914.800.000 4,66
Tofaş Oto Fabrikası 12.620.000.000 3,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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