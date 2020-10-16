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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:41:00 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 664 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.321.840.000 8,38
ASELSAN 41.154.000.000 2,74
Enka İnşaat 40.264.000.000 0,92
Koç Holding 38.672.445.263 0,95
Turkcell 37.004.000.000 1,89
Ereğli Demir Çelik 33.985.000.000 0,95
Ford Otosan 31.967.901.000 7,70
Garanti Bankası 30.156.000.000 0,52
Akbank 27.040.000.000 0,47
Türk Telekom 26.320.000.000 2,46
İş Bankası (C) 24.614.835.900 0,39
İskenderun Demir Çelik 22.011.000.000 1,14
Şişe Cam 20.768.591.301 1,36
Tüpraş 20.647.063.040 2,04
Yapı ve Kredi Bankası 18.667.983.338 0,42
Arçelik 18.541.981.945 1,73
Sabancı Holding 17.465.857.649 0,50
Vakıflar Bankası 16.130.220.884 0,37
Türk Hava Yolları 14.559.000.000 0,36
Sasa Polyester 14.051.900.000 5,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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