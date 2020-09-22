Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 533 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.291.480.000
|8,38
|Enka İnşaat
|38.584.000.000
|0,88
|ASELSAN
|36.822.000.000
|2,45
|Koç Holding
|35.223.623.915
|0,86
|Turkcell
|32.714.000.000
|1,67
|Ereğli Demir Çelik
|31.920.000.000
|0,90
|Ford Otosan
|31.143.262.500
|7,50
|Garanti Bankası
|27.174.000.000
|0,47
|Akbank
|24.596.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|23.625.000.000
|2,21
|İş Bankası (C)
|21.959.853.600
|0,35
|İskenderun Demir Çelik
|20.474.000.000
|1,06
|Tüpraş
|19.845.721.600
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.725.161.542
|0,38
|Arçelik
|15.541.748.715
|1,45
|Vakıflar Bankası
|15.114.759.036
|0,35
|Sabancı Holding
|15.078.585.050
|0,43
|Şişe Cam
|14.715.000.000
|0,96
|Türk Hava Yolları
|14.255.400.000
|0,35
|Sasa Polyester
|13.960.600.000
|5,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)