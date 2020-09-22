  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:32:16 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 533 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.291.480.000 8,38
Enka İnşaat 38.584.000.000 0,88
ASELSAN 36.822.000.000 2,45
Koç Holding 35.223.623.915 0,86
Turkcell 32.714.000.000 1,67
Ereğli Demir Çelik 31.920.000.000 0,90
Ford Otosan 31.143.262.500 7,50
Garanti Bankası 27.174.000.000 0,47
Akbank 24.596.000.000 0,43
Türk Telekom 23.625.000.000 2,21
İş Bankası (C) 21.959.853.600 0,35
İskenderun Demir Çelik 20.474.000.000 1,06
Tüpraş 19.845.721.600 1,96
Yapı ve Kredi Bankası 16.725.161.542 0,38
Arçelik 15.541.748.715 1,45
Vakıflar Bankası 15.114.759.036 0,35
Sabancı Holding 15.078.585.050 0,43
Şişe Cam 14.715.000.000 0,96
Türk Hava Yolları 14.255.400.000 0,35
Sasa Polyester 13.960.600.000 5,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rejim kaynakları duyurdu! Esed'e büyük şok
Dünya

Rejim kaynakları duyurdu! Esed'e büyük şok

Rusya ve İran ile Suriye'yi kan gölüne çeviren Esed rejimi, İdlib'de ağır kayıplar vermeye devam ediyor.
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.
Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'
Gündem

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çı..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı