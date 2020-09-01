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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:33:23 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 478 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.319.960.000 8,18
Koç Holding 37.455.214.199 0,92
ASELSAN 36.457.200.000 2,43
Enka İnşaat 36.008.000.000 0,82
Turkcell 31.218.000.000 1,60
Ereğli Demir Çelik 29.750.000.000 0,84
Ford Otosan 28.809.711.000 6,94
Garanti Bankası 28.350.000.000 0,49
Akbank 25.324.000.000 0,44
Türk Telekom 23.800.000.000 2,22
İş Bankası (C) 22.184.852.100 0,35
Tüpraş 19.833.200.640 1,96
İskenderun Demir Çelik 19.169.000.000 0,99
Yapı ve Kredi Bankası 17.147.514.107 0,39
Vakıflar Bankası 15.856.827.309 0,36
Sabancı Holding 15.772.322.387 0,45
Türk Hava Yolları 14.531.400.000 0,36
Arçelik 14.001.088.408 1,31
Şişe Cam 13.567.500.000 0,89
Sasa Polyester 12.574.500.000 4,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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