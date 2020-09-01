Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 478 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.319.960.000
|8,18
|Koç Holding
|37.455.214.199
|0,92
|ASELSAN
|36.457.200.000
|2,43
|Enka İnşaat
|36.008.000.000
|0,82
|Turkcell
|31.218.000.000
|1,60
|Ereğli Demir Çelik
|29.750.000.000
|0,84
|Ford Otosan
|28.809.711.000
|6,94
|Garanti Bankası
|28.350.000.000
|0,49
|Akbank
|25.324.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|23.800.000.000
|2,22
|İş Bankası (C)
|22.184.852.100
|0,35
|Tüpraş
|19.833.200.640
|1,96
|İskenderun Demir Çelik
|19.169.000.000
|0,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.147.514.107
|0,39
|Vakıflar Bankası
|15.856.827.309
|0,36
|Sabancı Holding
|15.772.322.387
|0,45
|Türk Hava Yolları
|14.531.400.000
|0,36
|Arçelik
|14.001.088.408
|1,31
|Şişe Cam
|13.567.500.000
|0,89
|Sasa Polyester
|12.574.500.000
|4,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)