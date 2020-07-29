Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 534 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|43.779.120.000
|9,36
|Koç Holding
|42.222.702.533
|1,06
|ASELSAN
|40.219.200.000
|2,79
|Enka İnşaat
|36.344.000.000
|0,91
|Turkcell
|33.066.000.000
|1,77
|Garanti Bankası
|29.820.000.000
|0,51
|Ford Otosan
|28.967.620.500
|6,98
|Ereğli Demir Çelik
|27.615.000.000
|0,82
|Akbank
|27.612.000.000
|0,48
|Türk Telekom
|25.970.000.000
|2,61
|İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,37
|Tüpraş
|20.697.146.880
|1,95
|İskenderun Demir Çelik
|19.691.000.000
|1,09
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,42
|Sabancı Holding
|17.567.877.846
|0,54
|Vakıflar Bankası
|17.419.076.305
|0,52
|Arçelik
|14.974.137.023
|1,40
|Türk Hava Yolları
|14.959.200.000
|0,36
|Halkbankl
|13.556.293.706
|0,41
|Koza Altın
|13.511.500.000
|2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)