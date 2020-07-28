Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 523 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|44.811.360.000
|9,58
|Koç Holding
|42.856.677.045
|1,07
|ASELSAN
|41.587.200.000
|2,88
|Enka İnşaat
|35.336.000.000
|0,89
|Turkcell
|33.484.000.000
|1,79
|Garanti Bankası
|31.080.000.000
|0,57
|Akbank
|28.600.000.000
|0,50
|Ereğli Demir Çelik
|28.210.000.000
|0,84
|Ford Otosan
|28.160.527.500
|6,79
|Türk Telekom
|26.600.000.000
|2,67
|İş Bankası (C)
|22.634.849.100
|0,39
|Tüpraş
|21.147.901.440
|1,99
|İskenderun Demir Çelik
|20.039.000.000
|1,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.005.865.389
|0,45
|Sabancı Holding
|18.077.978.829
|0,55
|Vakıflar Bankası
|17.614.357.430
|0,53
|Türk Hava Yolları
|15.262.800.000
|0,37
|Arçelik
|14.906.564.202
|1,39
|Şişe Cam
|13.522.500.000
|0,94
|Halkbank
|13.358.391.608
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)