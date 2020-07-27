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Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:45:18 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 533 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 45.114.960.000 9,64
Koç Holding 44.302.138.934 1,11
ASELSAN 42.955.200.000 2,98
Enka İnşaat 36.064.000.000 0,90
Turkcell 35.134.000.000 1,88
Garanti Bankası 32.634.000.000 0,59
Akbank 29.744.000.000 0,55
Ereğli Demir Çelik 29.610.000.000 0,88
Türk Telekom 28.700.000.000 2,88
Ford Otosan 27.283.252.500 6,79
İş Bankası (C) 23.579.842.800 0,40
Tüpraş 21.786.470.400 2,05
İskenderun Demir Çelik 20.735.000.000 1,15
Yapı ve Kredi Bankası 19.850.570.517 0,47
Vakıflar Bankası 18.746.987.952 0,56
Sabancı Holding 18.526.867.693 0,56
Türk Hava Yolları 15.980.400.000 0,39
Arçelik 14.933.593.331 1,39
Şişe Cam 14.287.500.000 0,99
Halkbank 14.150.000.000 0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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