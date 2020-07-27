Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 539 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|45.540.000.000
|9,73
|Koç Holding
|44.428.933.836
|1,11
|ASELSAN
|40.219.200.000
|2,79
|Enka İnşaat
|36.512.000.000
|0,92
|Turkcell
|35.508.000.000
|1,90
|Garanti Bankası
|33.222.000.000
|0,61
|Akbank
|30.004.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.400.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|28.315.000.000
|2,85
|Ford Otosan
|27.318.343.500
|6,80
|İş Bankası (C)
|23.849.841.000
|0,41
|Tüpraş
|22.086.973.440
|2,08
|İskenderun Demir Çelik
|20.822.000.000
|1,16
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,48
|Vakıflar Bankası
|19.020.381.526
|0,57
|Sabancı Holding
|18.608.483.851
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.284.000.000
|0,39
|Arçelik
|15.055.224.407
|1,40
|Şişe Cam
|14.400.000.000
|1,00
|Halkbank
|14.323.164.336
|0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)