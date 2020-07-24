  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:49:09 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 498 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 44.841.720.000 9,58
Koç Holding 44.251.420.973 1,11
ASELSAN 39.991.200.000 2,77
Enka İnşaat 36.120.000.000 0,91
Turkcell 35.332.000.000 1,89
Garanti Bankası 33.222.000.000 0,61
Akbank 30.056.000.000 0,56
Ereğli Demir Çelik 29.295.000.000 0,87
Türk Telekom 28.140.000.000 2,83
Ford Otosan 27.195.525.000 6,77
İş Bankası (C) 23.804.841.300 0,41
Tüpraş 21.874.117.120 2,06
İskenderun Demir Çelik 20.764.000.000 1,15
Yapı ve Kredi Bankası 19.935.041.030 0,48
Vakıflar Bankası 19.059.437.751 0,57
Sabancı Holding 18.628.887.890 0,57
Türk Hava Yolları 16.201.200.000 0,39
Arçelik 14.933.593.331 1,39
Şişe Cam 14.535.000.000 1,01
Halkbank 14.471.590.909 0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı