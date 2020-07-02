Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.758.600.583
|1,12
|Bim Mağazalar
|40.439.520.000
|8,64
|ASELSAN
|37.574.400.000
|2,61
|Turkcell
|35.706.000.000
|1,91
|Enka İnşaat
|35.504.000.000
|0,89
|Garanti Bankası
|35.028.000.000
|0,64
|Akbank
|31.096.000.000
|0,58
|Ereğli Demir Çelik
|30.030.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|2,83
|Ford Otosan
|25.335.702.000
|6,31
|İş Bankası (C)
|24.704.835.300
|0,42
|Tüpraş
|22.112.015.360
|2,08
|İskenderun Demir Çelik
|21.663.000.000
|1,20
|Vakıflar Bankası
|20.504.518.072
|0,61
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.357.393.594
|0,49
|Sabancı Holding
|18.996.160.598
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.946.400.000
|0,41
|Halkbank
|15.485.839.161
|0,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.270.000.000
|3,92
|Şişe Cam
|13.162.500.000
|0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)