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Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:33:43 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.758.600.583 1,12
Bim Mağazalar 40.439.520.000 8,64
ASELSAN 37.574.400.000 2,61
Turkcell 35.706.000.000 1,91
Enka İnşaat 35.504.000.000 0,89
Garanti Bankası 35.028.000.000 0,64
Akbank 31.096.000.000 0,58
Ereğli Demir Çelik 30.030.000.000 0,90
Türk Telekom 28.175.000.000 2,83
Ford Otosan 25.335.702.000 6,31
İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,42
Tüpraş 22.112.015.360 2,08
İskenderun Demir Çelik 21.663.000.000 1,20
Vakıflar Bankası 20.504.518.072 0,61
Yapı ve Kredi Bankası 20.357.393.594 0,49
Sabancı Holding 18.996.160.598 0,58
Türk Hava Yolları 16.946.400.000 0,41
Halkbank 15.485.839.161 0,47
Tofaş Oto Fabrikası 13.270.000.000 3,92
Şişe Cam 13.162.500.000 0,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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