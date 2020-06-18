Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 312 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.363.856.655
|1,09
|Bim Mağazalar
|40.500.240.000
|8,66
|ASELSAN
|36.639.600.000
|2,54
|Turkcell
|35.706.000.000
|1,91
|Garanti Bankası
|34.230.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|32.984.000.000
|0,83
|Akbank
|30.264.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.365.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|2,83
|Ford Otosan
|24.388.245.000
|6,07
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,39
|Tüpraş
|21.836.554.240
|2,06
|İskenderun Demir Çelik
|20.445.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.766.100.005
|0,47
|Vakıflar Bankası
|18.629.819.277
|0,56
|Sabancı Holding
|18.445.251.536
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.346.600.000
|0,42
|Halkbank
|13.630.506.993
|0,41
|Anadolu Efes
|12.090.789.470
|1,04
|Koza Altın
|11.849.250.000
|1,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)