Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 296 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.226.061.992
|1,11
|Bim Mağazalar
|39.316.200.000
|8,40
|ASELSAN
|37.255.200.000
|2,58
|Garanti Bankası
|34.524.000.000
|0,63
|Enka İnşaat
|32.368.000.000
|0,81
|Turkcell
|32.362.000.000
|1,73
|Akbank
|30.524.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|29.540.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|26.705.000.000
|2,68
|Ford Otosan
|24.493.518.000
|6,10
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,40
|Tüpraş
|21.836.554.240
|2,06
|İskenderun Demir Çelik
|20.271.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,48
|Sabancı Holding
|18.710.504.047
|0,57
|Vakıflar Bankası
|18.629.819.277
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.484.600.000
|0,42
|Halkbank
|13.704.720.280
|0,42
|Koza Altın
|11.765.375.000
|1,91
|Anadolu Efes
|11.634.868.418
|1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)