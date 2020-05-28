Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 242 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|42.248.061.513
|1,06
|Bim Mağazalar
|37.464.240.000
|8,01
|ASELSAN
|34.268.400.000
|2,54
|Garanti Bankası
|32.676.000.000
|0,60
|Enka İnşaat
|31.808.000.000
|0,82
|Turkcell
|30.580.000.000
|1,64
|Akbank
|29.432.000.000
|0,55
|Ereğli Demir Çelik
|28.385.000.000
|0,85
|Türk Telekom
|26.495.000.000
|2,66
|Ford Otosan
|22.475.785.500
|5,59
|İş Bankası (C)
|22.229.851.800
|0,38
|Tüpraş
|21.410.841.600
|2,02
|İskenderun Demir Çelik
|20.503.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.752.453.850
|0,45
|Vakıflar Bankası
|18.200.200.803
|0,54
|Sabancı Holding
|17.506.665.728
|0,53
|Türk Hava Yolları
|17.498.400.000
|0,42
|T. Halk Bankası
|13.209.965.035
|0,40
|Koza Altın
|11.407.000.000
|1,98
|Tofaş Oto Fabrikası
|11.390.000.000
|3,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)