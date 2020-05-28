Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 239 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|41.512.651.079
|1,04
|Bim Mağazalar
|37.342.800.000
|7,98
|ASELSAN
|34.314.000.000
|2,54
|Garanti Bankası
|32.466.000.000
|0,59
|Enka İnşaat
|31.584.000.000
|0,81
|Turkcell
|30.382.000.000
|1,63
|Akbank
|29.328.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|28.595.000.000
|0,85
|Türk Telekom
|26.530.000.000
|2,67
|Ford Otosan
|22.774.059.000
|5,67
|İş Bankası (C)
|22.184.852.100
|0,38
|Tüpraş
|21.498.488.320
|2,03
|İskenderun Demir Çelik
|20.503.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.752.453.850
|0,45
|Vakıflar Bankası
|18.083.032.129
|0,54
|Sabancı Holding
|17.465.857.649
|0,53
|Türk Hava Yolları
|17.443.200.000
|0,42
|Halkbank
|13.185.227.273
|0,40
|Koza Altın
|11.452.750.000
|1,99
|Şişe Cam
|11.317.500.000
|0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)