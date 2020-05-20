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Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:33:29 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 220 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 38.342.778.516 1,06
Bim Mağazalar 37.707.120.000 8,06
ASELSAN 33.288.000.000 2,47
Garanti Bankası 32.550.000.000 0,59
Enka İnşaat 31.000.000.000 0,79
Turkcell 30.360.000.000 1,63
Akbank 28.444.000.000 0,53
Ereğli Demir Çelik 27.860.000.000 0,83
Türk Telekom 26.705.000.000 2,68
İş Bankası (C) 21.734.855.100 0,37
Ford Otosan 20.966.872.500 5,22
Tüpraş 20.371.601.920 1,57
İskenderun Demir Çelik 20.184.000.000 1,12
Yapı ve Kredi Bankası 18.330.101.286 0,44
Sabancı Holding 17.037.372.824 0,52
Türk Hava Yolları 14.904.000.000 0,37
Vakıflar Bankası 11.650.000.000 0,35
Koza Altın 11.452.750.000 1,99
Şişe Cam 10.980.000.000 0,76
Tofaş Oto Fabrikaları 10.500.000.000 3,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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