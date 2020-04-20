Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 165 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.784.880.945
|1,04
|Garanti Bankası
|35.238.000.000
|0,66
|Bim Mağazalar
|34.397.880.000
|8,12
|Enka İnşaat
|32.150.000.000
|0,82
|ASELSAN
|31.236.000.000
|2,31
|Akbank
|30.056.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.282.000.000
|1,62
|Ereğli Demir Çelik
|29.190.000.000
|0,96
|Türk Telekom
|24.115.000.000
|2,55
|İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,38
|Tüpraş
|21.723.865.600
|1,68
|Ford Otosan
|21.072.145.500
|4,52
|İskenderun Demir Çelik
|20.155.000.000
|1,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.978.573.081
|0,41
|Sabancı Holding
|15.731.514.308
|0,47
|Türk Hava Yolları
|14.683.200.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.325.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|11.182.500.000
|0,76
|Anadolu Efes
|11.072.368.418
|0,85
|Koza Altın
|10.751.250.000
|1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)