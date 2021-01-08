Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kazanarak 1.515,20 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.519,41 puana taşıdı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,78 puan artışla 1.515,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Önceki gün, 7,26 ile 21 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyeleri gören dolar/TL ise dün 7,23’e kadar çekildi. Yine önceki gün 8,93’lere kadar çekilen euro/TL aynı seviyelerde işlem gördü.