  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa rekor seviyeyi gördü
Ekonomi

Borsa rekor seviyeyi gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:09:28 -
Borsa rekor seviyeyi gördü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kazanarak 1.441,90 puana çıkarken, 1.442,52 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,87 puan artışla 1.441,90 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.442,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.455 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'un Erdoğan sözleri olay oldu
Dünya

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'un Erdoğan sözleri olay oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çok konuşulacak ..
Alamanya'dan tam tersi haberler geliyor! Yılmaz Özdil fena yırtıldı
Gündem

Alamanya'dan tam tersi haberler geliyor! Yılmaz Özdil fena yırtıldı

Almanya'yı koronavirüs aşısı konusunda övüp, parlatan ve Türkiye'yi kötüleyen Yılmaz Özdil'e bu ülkeden kötü haber geldi.
O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay