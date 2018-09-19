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Borsa, piyasaya yükselişle başladı

Borsada BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 artışla 95.480,32 puandan başladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:17
Borsa, piyasaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 593,45 puan ve yüzde 0,63 artışla 95.480,32 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan bankacılık oldu.

Dün Avrupaborsalarındaki değer kazançlarına paralel 95.374,88 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazancıyla 94.886,87 puandan tamamladı.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 93.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut satışları ve özel sektörün kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceği kaydeden analistler, yarın açıklanması beklenen Orta Vadeli Program öncesinde piyasalardaki pozitif seyrin devam edebileceğini dile getirdi.
 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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