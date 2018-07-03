Borsa piyasaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100endeksi, 254,42 puan ve yüzde 0,26 değer kazancıyla 97.027,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile gıda, içecek oldu.

Dün Avrupaborsalarındaki düşüşlere karşın pozitif seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da 97.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 artışla 96.773,49 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç, 95.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.