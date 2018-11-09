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Borsa piyasaya düşüşle başladı

Borsada BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 değer kaybıyla 93.297,72 puandan başladı.

09 Kasım 2018 Cuma 10:18
Borsa piyasaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 208,51 puan ve yüzde 0,22 azalışla 93.297,72 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi de yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile elektrik oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, 93.258,07 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 azalışla 93.506,22 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın aralık ayındaki faiz artışına ilişkin beklentilerin yükselmesinin küresel risk iştahını azalttığını kaydetti.

1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren antlaşmanın 100. yılı dolayısıyla 10-11 Kasım'da Paris'te düzenlenecek uluslararası toplantının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un davetiyle etkinliğe katılması beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere dünya liderlerinin ikili görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Analistler, yurt içinde açıklanan şirket bilançolarının Borsa İstanbul'da hisse bazlı hareketleri artırabileceğine dikkati çekerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:18
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