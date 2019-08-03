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Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 2,94 ile temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu-Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri ise temmuz ayında yatay seyretti

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 2,94 ile temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, söz konusu dönemde spor endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Trabzonspor, yüzde 2,94 ile temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Analistler, UEFA Disiplin Kurulu'nun 5 Temmuz'da Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmasını onayladığını ve herhangi bir ceza vermediğini bildirmesinin kulübün hisselerine olumlu yansıdığını belirtti.

Trabzonspor'u yüzde 1,34'le Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 0,68'le Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ izledi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri ise temmuz ayında yatay seyretti.


-Yıllık bazda en fazla kazandıran Galatasaray, en fazla kaybettiren Trabzonspor


Spor şirketlerinin yılın 7 aylık dönemdeki performanslarına bakıldığında ise Galatasaray yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olurken, temmuz ayının şampiyonu Trabzonspor ise bu dönemin en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray'ın hisseleri yüzde 18,55, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 8,96 değer kazandı. Temmuz ayında yatırımcısını sevindiren Trabzonspor ise yılın 7 ayında hisselerindeki yüzde 23,67'lik düşüşle yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisseleri de bu dönemde yüzde 8,64 azaldı.


-En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip


Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray, temmuz ayını 793 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 746 milyon 309 bin 200 lira ile Fenerbahçe, 355 milyon 200 bin lira ile Beşiktaş ve 315 milyon lira ile Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2018, Haziran, Temmuz 2019 kapanış fiyatı değişimi, 2018 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2018 Aralık kapanış fiyatı (TL)2019 Haziran kapanış fiyatı (TL) 2019 Temmuz kapanış fiyatı (TL)2019 Temmuz aylık değişim2018 sonuna göre farkPiyasa değeri
Trabzonspor 1,381,02 1,052,94

-23,67


315.000.000
Beşiktaş 1,621,47 1,480,68-8,64355.200.000
Fenerbahçe 6,927,44 7,541,348,96746.309.200
Galatasaray 1,241,47 1,470,0018,55793.800.000



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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
  1. futbol kulüpleri

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