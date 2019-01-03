0553 313 94 23

Borsa liginin en fazla kaybettireni Beşiktaş oldu

Borsa İstanbul'da 2018'de yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu

03 Ocak 2019 Perşembe 11:09
Borsa liginin en fazla kaybettireni Beşiktaş oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında 2018 yılında yatırımcısına en fazla kaybettiren Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre Borsa İstanbul'da geçen yıl spor endeksi yüzde 52 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri 2018 yılında yatırımcısını üzdü.

Analistler, spor şirketlerinin yaşadığı mali sıkıntılarla birlikte borsada da hisselerinin yatırımcısına kaybettirdiğini belirtti. "Dört Büyükler"in 2012 yılında 2 milyar 62 milyon lira olan toplam borcunun 2018 yılının ilk yarısında 9,5 milyar lirayı aşarak 10 milyar liraya yaklaştığını ifade eden analistler, borçlardaki artışın 2017 yılında daha da hızlandığını dile getirdi.

Borsa İstanbul'da 2018 yılında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Beşiktaş'ı yüzde 57,5 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi. Fenerbahçe ligdeki başarısız performansını borsada da sürdürdü. Ligde aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, 2018 yılında da borsa liginde en fazla kaybettiren ikinci spor şirketi oldu.

Galatasaray'ın hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 40,8 azalış kaydetti. Analistler, Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine gelmesi sonrasında geçen yılın ilk aylarında Galatasaray hisselerinin olumlu etkilendiğini ancak yeşil sahalarda beklenen performansı göstermediğini ve bunun da hisselerine yansıdığını ifade etti.

Kulüp, 108 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432 milyon TL bedelli artırılarak 540 milyon TL'ye artırılması işlemlerini mart ayı içinde tamamlamıştı.

Trabzonspor ise yüzde 30 ile 2018 yılında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

 

- Aralık ayının kazandıranı Trabzonspor

 

Aralık ayında yatırımcısına en fazla kazandırdan spor şirketi Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un hisseleri söz konusu dönemde yüzde 19,3 arttı. Analistler, Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada bitiren kulübün şampiyon olabileceğine dair beklentilerle birlikte hisselerinin de söz konusu dönemde yükseldiğini belirtti.

Trabzonspor'u yüzde 1,9 ile Fenerbahçe, yüzde 1,6 ile Galatasaray izledi. Beşiktaş'ın hisseleri ise aralık ayında yüzde 7,9 azalış kaydetti. 2018 yılında hisseleri en fazla azalış kaydeden Beşiktaş aralık ayında yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi oldu.

 

-Piyasa değeri en yüksek şirket Fenerbahçe

 

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe 2018 yılını 684 milyon 941 bin 600 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 669 milyon 600 bin lirayla Galatasaray, 388 milyon 800 bin lirayla Beşiktaş ve 154 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 2018 yılı getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket2018 kapanış fiyatı2018 fark (%)Aralık ayı farkıPiyasa Değeri
Trabzonspor1,54-30,019,3154.000.000
Galatasaray1,24-40,81,6669.600.000
Fenerbahçe6,92-57,51,9684.941.600
Beşiktaş1,62-60,3-7,9388.800.000

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:09
  1. Trabzon
  2. Borsa İstanbul
  3. Spor Şirketleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski rektör Şimşek, 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
    1. Eski rektör Şimşek, 11 Nisan'da hakim..
    2. İlk zam Osmangazi’ye
    3. Avrupa borsaları
    4. "Kara elmas" tarihine müzede yolculuk
    5. 2018’i dolu dolu geçirdiler, 2019’a..
    6. RÖPORTAJ - "İsrail'in, ABD'den aldığı..
    7. Hakkari'de terör operasyonu
    8. Dolar/TL 5,4340 seviyesinde işlem..
    9. Görenler hayran oldu! Yeterince..
    10. İhracatta yeni girişimci seferberliği
    11. Ciddi zorluklarla karşı karşıya olan..
    12. Merkez Bankası tarih verdi ve çağrıyı..
    13. "Küme de düşsek Fatih Tekke'yle..
    14. Denizlerde 26 bin düzensiz göçmen..
    15. Kuzey Koreli diplomat, karısıyla..
    16. Volkan Demirel özür diledi!
    17. FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti!..
    18. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
    19. "Satranç ülkesi Türkiye"
    20. MEB'in yaygın eğitim kurslarına rekor..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak