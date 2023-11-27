Borsa kritik eşiğe takıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Cuma günü, önceki kapanışa göre 3,77 puan artışla yüzde 0,05 değer kazanarak 7.902,36 puanla başladı. Öğle saatine dek yatay fiyatlama eğiliminde olan BİST100 Endeksi öğleden sonra satışların ağırlığı ile negatif fiyatlama eğilimindeydi. BİST100 Endeksi güçlü destek aralığı 7.830-7.850 üzerinde tutunduğu sürece yükseliş trendi oluşması beklenebilir. İsrail- Hamas gerilimine dair ateşkesin uzaması ve olumlu haber akışı ise hisse senedi piyasasına güç verecektir.

Kadran harekete geçer mi?

Ahlatçı Yatırım değerlendirmesine göre; Bu hafta açıklanacak olan veri akışı Euro bölgesi enflasyonunun tansiyonunu ölçerken aynı zamanda Aralık ayında yapılacak olan Merkez Bankaları toplantıları içinde sinyal niteliğinde olacak. Hafta, içinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşma yapması bekleniyor. Enflasyona, ekonomik görünüme ve faiz indirimi tartışmalarının zamanlamasına yapılan atıflar kadranı harekete geçirebilir.

Ayrıca Hafta başında ABD konut sektörü ve tüketici güveni ABD dolarına yönelik iştahını etkileyebilir. Konut sektörü genel ABD ekonomisi için önemli bir barometre görevi görürken, tüketici güvenindeki düşüş, tüketici harcamaları için olumsuz bir görünüme işaret edebilir.

Güç toplamada zorlandı

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,78 yükseliş ile 7.959,95 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.851 olur iken, en yüksek seviye 7.996 oldu. Toplam işlem hacmi 79.2 Milyar TL olarak gerçekleşti. Günün ilk yarısında yatay seyreden BİST100 Endeksi düşük işlem hacmi etkisinde güç toplamakta zorlandı. Grafik üzerinde indikatörler satışı işaret ederken Endeksin yükselmesi için yeni bir hikâyeye ihtiyacı olduğu söylenebilir.