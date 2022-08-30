  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Borsa Kralı canlı yayında kalp krizi geçirdi
Gündem

Borsa Kralı canlı yayında kalp krizi geçirdi

'Borsa Kralı' olarak da bilinen borsacı Nasrullah Ayan, katıldığı canlı yayında kalp krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 20:50:00 -

Canlı yayınında kalp krizi geçiren İş insanı Nasrullah Ayan, başta ekran başındakiler olmak üzere herkese korku dolu dakikalar yaşattı.

"Rahatsızım devam edemeyeceğim"

Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek ayrıldı. Kalp krizi geçiren Ayan'ın kalbinin durduğu ve daha sonra çalıştırıldığı belirtildi.

Yoğun bakımda uyutuluyor

Edinilen bilgiye göre; yoğun bakımda uyutulan Ayan'ın durumu 48 saat sonra tekrar değerlendirilecek. Ekonomist Cüneyt Akman kişisel sosyal medya hesabından "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23