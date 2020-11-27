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Gündem Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesi de devredilmişti! Katar'ın Türkiye'ye yatırımı dudak uçuklattı
Gündem

Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesi de devredilmişti! Katar'ın Türkiye'ye yatırımı dudak uçuklattı

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde dev anlaşmalara imza atıldı. Borsa İstanbul hissesinin mevcut piyasa değerinin 2,5 kat üzerine satıldığı söylenirken Katar'dan gelen yatırımların 25 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:27:00 - 2020-11-27 23:37:21

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a satılmasıyla başlayan tartışmaların ardından elde edilen bilgilere göre, satış 2.5 kat üzerinde bir değerle gerçekleşti.  Uzmanlara göre, Türkiye’deki varlığı 25 milyar dolara ulaşan Katar’ın yatırımları sürecek.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, 26 Kasım'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı’na katılmak üzere Ankara'ya geldi. Sani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Anlaşmalar kapsamında Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payını satın aldı.

150 milyon dolara satıldı

Katar’ın Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu satın alması, gözleri Türkiye’de son yıllarda giderek artan Katar yatırımlarına çevirdi.

Borsa İstanbul’daki hisse satışının tutarı açıklanmazken, DW Türkçe’nin kulislerden edindiği bilgilere göre, yüzde 10'luk hisse yaklaşık 150 milyon dolar bedelle satıldı.

Gerçek değeri 60 milyon dolar

Son dönemde bazı aracı kurumların borsadaki paylarını Borsa İstanbul’a geri satmaları sırasında ortaya çıkan hisse fiyatlarından yapılan hesaplamalara göre, mevcut durumda Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesinin yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Bu durumda Katar ile varılan anlaşmaya göre, yüzde 10'luk Borsa İstanbul hissesinin mevcut piyasa değerinin 2,5 kat üzerine satıldığı ifade ediliyor.

25 milyar dolarlık yatırım

Katar, 2010’lu yılların başından itibaren Türkiye’deki yatırımlarına hız verdi. Katar sermayesinin Türkiye’de başta finans ve gayrimenkul olmak üzere farklı alanlarda yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırımı olduğu tahmin ediliyor.

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