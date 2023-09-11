Borsa İstanbul’la ilgili şok iddia! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkes şaşkın

Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, bu yıl Borsa İstanbul’da halka arz rüzgârı estiğini belirterek, “Bu gidişle halka arzlar yarışa kalacak” dedi.

“Dile kolay. Bu yıl yapılan halka arzlara yaklaşık 42 milyon yatırımcı katıldı. Halka açılan şirketler toplam 43 milyar lira topladı. Dahası da var. Verileri inceledim. Yılbaşından bu yana BIST İstanbul Halka Arz Endeksi yüzde 101 değer kazanmış. Yani halka arz edilen hisselere yatırım yapanlar ortalamada parasını ikiye katlamış” hatırlatması yapan Levent, “Yıl başından bu yana yapılan halka arz sayısı 33’ye ulaştı. Aralık ayı sonunda talep toplayan 2 şirketin hisselerinin de ocak ayında işlem görmeye başlamasıyla bu yıl borsa tablolarına şimdiden 34 şirket eklendi. Geride bıraktığımız 8 ay için olağan üstü bir performans” diye yazdı.

“Bu gidişle önümüzdeki günlerde bazı halka arzlarda hisse talep eden yatırımcı sayısı halka arz edilen hisse adedini geçecek” diyen Levent, “Bu durumda devreye bir kural girecek. ‘Önce başvuran hisseyi kapar.’ Yatırımcılar halka arz başladığı anda en azından 1 hisse alabilmek için ekran başına oturup, yarışacak. Daha önce kim talepte bulunduysa 1 adet hisse onun olacak” öngörüsünü paylaştı.



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