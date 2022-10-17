Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve!

Geçen haftaya sakin başlayan ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından oynaklığın arttığı pay piyasalarında, açıklanan veriler ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, şahin para politikalarının gelecek dönemde de süreceği beklentilerini güçlendirdi. Bu durum küresel çapta resesyon endişelerini tetiklerken, İngiltere öncülüğünde tahvil piyasasında yaşanan hareketlilik de yakından takip edildi. Bu gelişmelerle geçen hafta tahvil piyasasında çıkışlar hızlandı, pay piyasaları da dalgalı seyretti. Dolara olan talep ise gücünü korudu.

Yurt içinde, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,07 değer kazanarak 3.626,96 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,66 oldu. Diğer yandan Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, ISGYO ve TSKB hisselerindeki açığa satışta yukarı adım kuralının bugün itibarıyla sona erdiği belirtildi. Analistler, enflasyonist beklentilerdeki yükseliş ve resesyon kaygılarının yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktörler olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Dolar/TL bugün saat 10:00 itibarıyla 18,59 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 18,10'dan alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, ABD'de yoğunlaşan ve yurt içinde başlayacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğine işaret etti. Analistler, bugünün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 puanın destek, 3.690 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi güne yüzde 0,77 yükselişle 3654,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,77 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 3.654,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,28 ile spor oldu.

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