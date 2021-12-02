Borsa İstanbul’da son 12 yılın en güçlü performansı

Yerli ve yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’a yönelimi artıyor. Bunu veriler de teyit ediyor. Verilere göre BIST 100 endeksinde ekimde başlayan yükseliş eğilimi, geçen ay holding ve banka hisseleri öncülüğünde rekorları beraberinde getirdi. Endeks, kasımda yüzde 18.90 değer kazanarak Nisan 2009’dan bu yana en güçlü aylık artışını kaydetti.

Güzel performans

BIST 100, 7 hafta üst üste prim yaptı. Kasım 2020’de başlayıp Ocak 2021’de biten 10 haftalık serinin ardından en iyi performansını sergiledi. Geçen ay bankacılık endeksi yüzde 14.04 ve holding endeksi yüzde 21.91 değer kazandı. Sektör endekslerinde getiri şampiyonluğunu yüzde 31.56’yla inşaat elde etti, tek gerileyen ise yüzde 2.51’le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Kasımda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yabancı ilgisi arttı. Yurt dışında yerleşik kişiler, son 4 haftada toplamda net 1 milyar 162.5 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Öte yandan BIST 100 endeksi, dolar bazında yüzde 12.65 değer yitirerek 132 puanla Temmuz 2004’ten bu yana en düşük kapanışını; aylık bazda son 8 ayın en hızlı inişini gerçekleştirdi. Şubatta 225 puanla yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gerileme eğiliminde hareket eden dolar bazlı endeksin tarihi zirvesi, 510 puanla Kasım 2010’da görülmüştü.

Gözler aralıkta

Analistler, borsada yükseliş trendinin aralıkta da sürebileceğini savundu. A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, “Borsa İstanbul tarafında TL’de zayıflama pay piyasalarının itici gücü olmaya devam ediyor. Yatırımcının reel varlık olarak gördüğü borsada hem genele yayılan hem de halka arzlara yoğun ilginin devam ettiğini görmekteyiz” dedi.

Belirsizlik var

“Nasıl bir Aralık” sorusunun cevabının kasımın son 5 işlem gününe sığdığına değinen Atılal, şunları ifade etti: “2022 planlarını bu ay net göreceğimizi düşünüyorduk ki karşımıza Omicron varyantı çıktı ve her şey yine belirsizliğe döndü. Finansal piyasalar, ‘Enflasyonist korkuların devam etmesi ve tahmin edilenden daha erken bir faiz artırımı beklentileriyle bir mola verdiler’ diyecekken ani bir riskten kaçınma dönüşü yaşadılar. Covid-19’un potansiyel olarak aşılara daha dirençli yeni bir varyantının keşfedilmesinin ardından endekslerde genel bir düşüş gördük ve bu durum küresel ölçekte bir dizi kısıtlama kaygısına yol açarken hem volatilitenin hem de korku endeksinin artmasına neden oldu.” Atılal, ayrıca şu yorumlarda bulundu: “Düzeltme hareketinin kısmi ve sektörel gelişmelere dayalı olmasını beklemekteyiz. Zaten petrokimya, teknoloji, savunma sanayii, demir-çelik ve otomotiv sektörleri güçlü konumda. Omicron etkisinin zayıflamasıyla bunlara havacılık sektörünün eşlik etmesini, kurda bir dengelenme bandı yakalandığı takdirde ise bankaların faiz indirimlerinin fiyatlamalara da olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda BIST 100 endeksinin yılı 2 bin puan seviyelerinde kapatabileceğini öngörüyoruz.”

Bin 770 seviyesi destek konumunda

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da “Ülkemizde 16 Aralık’ta Merkez Bankası’nın faizi indirmesi bekleniyor. Öncesinde diğer şartlar sabit kalmak şartıyla borsadaki yükseliş eğiliminin korunması beklenebilir. Yukarıda bin 900 seviyesi direnç noktası olarak öne çıkabilecekken, bin 770 düzeyi önemli destek konumunda bulunuyor” diye konuştu.

Gong PC İletişim için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, dün PC İletişim için çaldı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreninde şirketin başarılı bir halka arz yaptığını dile getirdi. Borsaya yönelimi arttırmak için önemli adımlar attıklarını anlatan Ergun, şunlara işaret etti: “Uluslararası yatırımcılarla kurumsal iletişimimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dünya Borsalar Federasyonu’nun yönetimindeyiz. İslam ülkeleriyle de projeler ortaya koyuyoruz. Uluslararası alanda diğer borsalarla birebir toplantılar yapıyoruz. Ortak çalışmalar hayata geçiriyoruz. Öbür taraftan uluslararası yatırımcıların çalıştıkları aracı kurumlarla iletişim halindeyiz. Uluslararası yatırımcılarla görüşüyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken sermaye piyasalarımızı daha etkin bir şekilde anlatabilmek için biz de dijital medya hizmetlerinden faydalanıyoruz, yazılı ve görsel içerikler hazırlıyoruz.”