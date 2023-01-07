Borsa İstanbul'da işlem yasağı!

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 2 hissede tedbir uygulanmasını kararlaştırdı. İşte BİST'in açıkladığı tedbir kararlarına ilişkin tüm detaylar...

Bosch Fren Sistemleri (#BFREN)

VBTS kapsamında BFREN.E payları 09/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Desa Deri (#DESA)

DESA.E payları 09/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları uyarınca, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören paylarda işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi devreye alındı. Bu kapsamda ilgili paylarda gerekli koşulların oluşması halinde kademeli olarak ve bir sonraki seviye tedbir uygulanırken önceki seviye tedbirin veya tedbirlerin uygulanmasına devam edilmek suretiyle;

1) 1 ay süre ile birinci seviye "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri

2) 1 ay süre ile ikinci seviye "Brüt Takas" tedbiri

3) 1 ay süre ile üçüncü seviye “Emir Paketi (Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması)” tedbiri

4) 1 ay süre ile dördüncü seviye “Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme” tedbiri

5) 1 ay süre ile beşinci seviye “Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması (İnternet Emir Yasağı)” tedbiri uygulanıyor.

Hisselere ilişkin alınan tedbir kararları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruluyor.