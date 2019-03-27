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Borsa İstanbul’da gong Bursa Çimento için çaldı

Borsa İstanbul’daki başarılı çalışmaları, sürdürülebilir ve istikrarlı seyri dolayısıyla, Borsa İstanbul açılış gongu bu defa Bursa Çimento için çaldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:06
Borsa İstanbul’da gong Bursa Çimento için çaldı

Borsa İstanbul’daki başarılı çalışmaları, sürdürülebilir ve istikrarlı seyri dolayısıyla, Borsa İstanbul açılış gongu bu defa Bursa Çimento için çaldı. Yenilikleri takip eden öncü ve dinamik yapısı nedeniyle Bursa Çimento için Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; Bursa Çimento Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Borsa İstanbul’un kapanışı da aynı gün Bursa Çimento gongu ile yapıldı.


Bursa Çimento,bölgenin çimento ihtiyacını karşılamak üzere 14 Temmuz 1966 yılında, 30 bin Lira sermaye ve bin 236 ortakla Bursa’nın ilk halka açık anonim şirketi olarak kuruldu. Türkiye’nin en uzun süredir halka açık şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteren Bursa Çimento’nun ortak sayısı bugün 3 binin üzerinde. Kurulduğu günden beri farklı sektörlere yatırım yaparak çatı kuruluş haline gelen Bursa Çimento ;Bursa Beton AŞ ve Ares Çimento AŞ’nin tamamının, alaşımlı çelik ihracatı Türkiye birincisi olan Çemtaş’ın yüzde 57.73 ünün, kurumlar vergisi sıralamasında Gemlik ikincisi olan Roda Liman AŞ’nin yüzde 50’sinin sahibi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:06
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