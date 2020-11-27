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Ekonomi Borsa İstanbul’a Katar dopingi
Ekonomi

Borsa İstanbul’a Katar dopingi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 08:53:00 -
Borsa İstanbul’a Katar dopingi

TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim AlMahmoud tarafından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor. TVF, hâlihazırda yüzde 90,6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor. Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek. İşlem, her iki fon için de Borsa İstanbul’un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz

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