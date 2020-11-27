Borsa İstanbul Katar'a mı satıldı? İşte net cevabı...

Türkiye ile Katar arasında dün çok önemli imzalar atıldı. Ülkeye sermaye girişi için atılan bu imzalar sonrası muhalefet tarafından 'Borsa Katar'a devredilecek' şeklinde algı operasyonu yapıldı. Muhalife yakın Sözcü, Cumhuriyet gibi gazetelerde okuyucuyu 'muhalif' ağzıyla yanılttı. Gazeteci İdris Kardaş, olayın aslını sosyal medya hesabından anlattı.

Muhalefetten 'Katar' algı operasyonu

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Katar Yatırım Otoritesi (QIA) ile imzalanan anlaşma ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının devredilmesine karar verildi.

Atılan imzaların Türkiye için önemini görmezden gelip karalama kampanyasına başlayan muhalefet ise durumu manipüle etmeye çalıştı.

Gazeteci İdris Kardaş yapılan algı operasyonuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İngiliz BBC'nin 'Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının Katar'a devri için mutabakat anlaşması imzaladı' başlıklı haberini paylaşan Kardaş, "Katar Yatırım Otoritesi yatırım yapacak, Borsa Katar'a devredilmeyecek." dedi.

Katar'ın en büyük yatırımları İngiltere'de

Katar Yatırım Otoritesi’nin en büyük yatırımlarının İngiltere'de olduğuna vurgu yapan Kardaş, "Onları Katar'a devredildi diye haber yaptınız mı?" sorusunu yöneltti.

"Dert Müslüman bir ülke olması mı?"

Borsa İstanbul'un bir anonim şirket olduğuna dikkat çeken Kardaş, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2015’te Borsa İstanbul’a ortak oldu kimse ses çıkarmadı. 4 yıl sonra yüzde 10’luk hissesini yeniden Varlık Fonu aldı. Sonra bu hisseleri Katar Yatırım Otoritesi’ne sattı. Burada sorun nedir? Katar mı? Müslüman bir ülke olması mı? Dert ne gerçekten?" ifadesini kullandı.

"Sevsinler sizin operasyonel gazeteciliğinizi!"

Besleme medyanın iki yüzlülüğünü gözler önüne seren gazeteci, "Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na satılırken haberi masumca, içeriden ve minicik gören Cumhuriyet, aynı hisse oranı Katar Yatırım Otoritesi’ne satılırken ilk sayfadan manşetten saldırarak veriyor. Sevsinler sizin operasyonel gazeteciliğinizi!" diye konuştu.