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Ekonomi Borsa İstanbul 'Helal şirketler' listesi güncellendi!
Ekonomi

Borsa İstanbul 'Helal şirketler' listesi güncellendi!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 17:29:00 - 2023-09-28 17:30:46
Borsa İstanbul 'Helal şirketler' listesi güncellendi!

Borsa İstanbul, katılım endekslerinde yapılan değişiklikleri KAP'a bildirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören 12 şirket Katılım Endeksi'ne dahil edilirken 52 şirket Katılım Endeksi'nden çıkarıldı.

Borsa İstanbul, katılım endekslerinde yapılan değişiklikleri KAP'a bildirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören 12 şirket Katılım Endeksi'ne dahil edilirken 52 şirket Katılım Endeksi'nden çıkarıldı.

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı paylaşımda katılım endeksine alınacak ve çıkarılacak şirketleri açıkladı. BIST katılım endekslerinin 01.10.2023 – 30.04.2024 dönemini kapsayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre BIST Katılım Tüm Endeksine Arzum Ev Aletleri (ARZUM), Anadolu Isuzu (ASUZU), Fade Gıda (FADE), Frigo Pak Gıda (FRIGO), Göltaş Çimento (GOLTS), Gur-sel Turizm Taşımacılık (GRSEL), Kafein Yazılım (KFEIN), Logo Yazılım (LOGO), Parsan (PARSN), Sanel Mühendislik (SANEL), Vestel (VESTL) ve Ziraat GMYO (ZRGYO) alındı.

- BIST Katılım 100 Endeksine katılan şirketler arasında Anadolu Isuzu (ASUZU), CW Enerji (CWENE), Formet Metal ve Cam (FORMT), Kaleseramik (KLSER), Koza Polyester (KOPOL), Logo Yazılım (LOGO) ve Vestel (VESTL) dikkat çekti.

- BIST 100 Katılım Endeksinden çıkarılan bazı paylar ise Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ), Astor Enerji (ASTOR), Çimsa (CIMSA) ve Galata Wind Enerji (GWIND) olarak sıralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- BIST Katılım 50 Endeksine Akçansa (AKCNS), Asce GMYO (ASGYO), Anadolu Isuzu (ASUZU), Boğaziçi Beton Sanayi (BOBET), CW Enerji (CWENE), Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE), Koza Polyester (KOPOL), Katılımevim (KTLEV), Penta Teknoloji (PENTA), Vestel (VESTL), Yeo Teknoloji (YEOTK) şirketleri katıldı.

- BIST Katılım 30 Endeksine Asce GMYO (ASGYO), CW Enerji (CWENE), Karsan Otomotiv (KARSN), Kaleseramik (KLSER), Mavi Giyim (MAVI), Penta Teknoloji (PENTA), Tukaş (TUKAS), Vestel (VESTL) ve Yeo Teknoloji Enerji (YEOTK) giriş yaptı.

- BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksine Logo Yazılım (LOGO), Sun Tekstil (SUNTK) ve Vestel (VESTL) katıldı.

- BIST Katılım Temettü Endeksine Arzum Ev Aletleri (ARZUM) ve Kafein Yazılım (KFEIN) giriş yaptı.

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