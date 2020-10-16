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Ekonomi Borsa İstanbul, hazırladığı Yatırımcı Rehberi'ni video olarak da yayımladı
Ekonomi

Borsa İstanbul, hazırladığı Yatırımcı Rehberi'ni video olarak da yayımladı

Yeni yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırlanan Yatırımcı Rehberi videosuna, Borsa İstanbul'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:04:56 -
Borsa İstanbul, hazırladığı Yatırımcı Rehberi'ni video olarak da yayımladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, piyasalarla yeni tanışan yatırımcıların borsayı anlamalarını kolaylaştıracak çalışmaları kapsamında hazırladığı "Yatırımcı Rehberi"ni video olarak da internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırlanan Yatırımcı Rehberi, video olarak da yayımlandı.

Yatırımcı Rehberi, sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak, finansal okuryazarlığı artırmak ve yatırımcılara rehber olmak amacıyla hazırlandı.

Bu doğrultuda videoda Borsa İstanbul piyasaları hakkında genel bilgiler yer alırken, "Nasıl yatırımcı olunur?", "Borsa İstanbul aracılığıyla bir şirkete ortak olunduğunda hangi haklara sahip olunur?", "Yatırım kararı nasıl verilmeli?", "Yatırımlardaki güvenceniz nedir?" ve "Doğru bilgiye nereden ulaşılabilir?" gibi sorulara cevap veriliyor.

Videoda ayrıca, yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgiler bulunuyor.

Yatırımcı rehberi videosuna Borsa İstanbul'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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